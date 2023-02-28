Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok

Erdoğan'dan muhalefete kentsel dönüşüm tepkisi:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgelerine ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Sizlerle birlikte Doğanşehirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ülke olarak sancılı bir dönemden geçiyoruz. Kötü hava şartları, hasar gören yolların ulaşımı güçleştirmesi gibi elimizde olmayan sorunlarla hep birlikte sıkıntılı süreçler geçirdik. Malatya'ya 5. günde geldiğimizde yaşananları yerinde gördük. İnsanlık tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde 44.374 canımızı kaybettik. 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı.

Hasarlı binalardan uzak durun uyarısı

Zaten endişeli olan şehirlerimiz artçı sarsıntılar yüzünden sürekli teyakkuz halinde kalıyor. Bilim insanları eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınası yaşadığımızı dile getiriyor. Bir kez daha hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Canınızı tehlikeye atmayın. Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. Taşınma desteklerinin ödenmesine başlandı. Depremde yakınını kaybedenlere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 100 bin lira veriyoruz. Günde 3 öğün sıcak yemek veren seyyar mutfaklarımızın yanında kumanya yardımlarımız da sürüyor. Dağıttımız çadır sayısı 3 bin 750 bini aştı. Biraz daha hassas bir konu olan doğalgaz ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Karayolları ekiplerimiz her yerde olduğu gibi Doğanşehir'de de canla başla çalışıyor. Malatya'da 62 bin konut inşa edeceğiz. En kısa zamanda Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte bunu defalarca başardık. Yapamazsınız başaramazsınız diyenlere inat vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri her zaman yerine getirdik.

Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz.

Vatandaşlarımızı huzurla ikamet edecekleri modern binalara kavuşturacağız. Sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim yerlerimiz jeolojik incelemelerle yapılacak. Şehirlerimizin hayati özelliklerini korumak önceliklerimiz arasında geliyor. Tarihe vefa geçmişe saygı anlayışı ile inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta anamuhalefet olmak üzere kentsel dönüşüm ile ilgili söyledikleri sözler kayıtlarda. Dün bunlar neler söyledi, bugün neler söylüyorlar. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yok. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Malatya'da esnafımızın da yaralarını 1 yılda saracağız. Sizden çok değil 1 yıllık bir müsaade istiyoruz. Bunu bizden daha hızlı daha adil yapacak kimsenin de olmadığına inanıyoruz.

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Afşin

Erdoğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin ardından Afşin'i ziyaret etti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçelerine de ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan’da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi; Önceilikle vefat edenlere rahmet, yaralılar şifa diliyorum. Derdinize, sıkıntınıza ortak olmak için bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız.

Millet olarak hepimizin başı sağolsun. Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren yanınızdayız. İlçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başladığını görüyoruz. İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. İşin ikinci etabındayız. Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız.

Toplamda 842 konteynerın kurulumu için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin ila 5 bin lira kira yardımızı yapıyoruz. 15 bin lira taşınma yardımını bugün ödemeye başlayacağız. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz.

1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yooğun çaba gösteriyoruz. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadıysak bu sefer de kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz.