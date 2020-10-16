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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:41:11 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
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