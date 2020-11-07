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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolunu açtı... "İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolunu açtı... "İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:23:00 - 2020-11-07 16:36:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolunu açtı... "İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "64,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 viyadük, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün Kahramanmaraş'ta Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor.

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Yorumlar

ali

yol karın doyurmuyor üretim yapmak için fabrikalar açın insanlar çalışsın Üretimler yapalımki biz bize yetelim işte o zaman dolar isterse 100 tl olsun kimsenin umurunda olmaz
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A.G

CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN. ENFLASYON VE TOPRAK EROZYOMUYLA MÜCADELE DIŞINDA ELİNDEN HİÇ BİR ŞEY GELMEYEN YÖNETİMLERDEN BU GÜNLERE... ÖNCEDEN SAĞLIK OCAĞI AÇILIŞINI REKLAM EDENLERE BU GÜN ŞEHİR HASTANELERİNİ, İLKOKUL AÇILIŞLARINDAN HER ŞEHRE ÜNİVERSİTE AÇILIŞINA,YERLİ TABANCADAN YERLİ İHA VE SİHA YAPIMIMA,ŞEHİRLER ARASI OTOYOL YOKKEN KÖYLER ARSI ASFALT YOLLARA,YERLİ OTOMOBİLE UYDU ÜRETİMİNE HER KONUDA ÇAĞ ATLAYAN BU ÜLKEDE NEDEN OLAN HERKESDEN ALLAH RAZI OLSUN...MİLLİ DEĞERLERİMİZ VE DİNİ İNANÇLARIMIZLA KOL KOLA YÜRÜDÜĞÜMÜZ MEDENİYET YARIŞINDA YENİ CIĞIRLARA KOŞUYORUZ...
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