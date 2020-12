Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurdukları güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ettiklerini belirterek, "Elbette bu kutlu yürüyüşte önümüze pek çok engel de çıkıyor, pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kağıthane Meydanı'nın açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Kağıthane ve Sadabad'ın İstanbul'un üzerine şiirler ve şarkılar yazılan nadide yerlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir safa bahşedelim gel şu dili naşada/Gidelim servi revanım yürü Sadabada'a." dizelerini seslendirdi.

Gönüllerde böylesine derin izler bırakan bu nadide ilçenin tabii ve tarihi güzelliklerine uygun şekilde geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, meydan düzenlemesinin, Sultan Abdülaziz'den Sultan Abdülhamid'e kadar ecdadın hatıralarını yaşatan bu ilçenin cazibesini daha da artıracağına inandığını söyledi.

- Seyrantepe'deki 620 yataklı hastane yakında tamamlanıyor

Erdoğan, bunun dışında pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçirdiklerini anlatarak, "İlçemiz için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metromuzun Kağıthane havalimanı bölümünü inşallah önümüzdeki bahar aylarında hizmete açmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği halinde sürüyor." diye konuştu.

İlçeye iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içinde olduklarını belirten Erdoğan, millet kıraathanesi, çocuk kütüphanesi, uzay evi, sosyal medya stüdyosu gibi hizmetlerle çocukların önüne yeni dünyalar açıldığını kaydetti.

Erdoğan, sosyal yardım merkeziyle dar gelirli vatandaşlara, maharetli eller çarşısıyla kadınlara, istihdam hizmet noktasıyla işsizlere, engelli hizmet merkeziyle engellilere, bağımlılıkla mücadele merkeziyle özellikle tütün, alkol, madde ve internet bağımlılığına yönelik hizmetlerin mücadele bazında verildiğini dile getirdi.

Teker teker saymaya kalkılırsa saatler, günler sürecek bu çalışmalar sayesinde Kağıthane'nin geleceğe hazırlandığını vurgulayan Erdoğan, bu güzel hizmetleri ilçeye kazandıran belediye başkanı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.

- "Milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde şehirleri kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin dört bir yanında belediyelerimizle birlikte bu sözü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet bahçeleriyle, yeşil alanlarla, millet kıraathaneleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara yönelik özel projelerle sosyal destek programlarıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Elbette bu kutlu yürüyüşte önümüze pek çok engel de çıkıyor, pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz."

Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle üstesinden gelinen her saldırının kendilerini hedeflere ulaşma konusunda çok daha kararlı, çok daha azimli hale getirdiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? İktirara gelirsem AK Parti'yi kapatacağız, diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız, diyorlar. AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız, diyorlar. AK Parti'yle çalışan memurları işten acağız, diyorlar. AK Parti'de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız, diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız."

- "Gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs'ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu, bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini."

Erdoğan, 2023'e kadar millete hem bu gerçekleri hem de ülkeye kazandırdıkları hizmetleri bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane Meydan Projesi işte bunun örneklerinden biridir. Bir kez daha meydanımızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle beraber mutlu bir şekilde baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum."

- Törenden notlar

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Kurdele kesimi sırasında meydana ilişkin bilgi de veren Erdoğan, "Burada şimdi çok değişik ağaç çeşitleri var. Yeşil bitkilerimiz var. Bodur ağaç çeşitlerimiz var. Bunlarla tabii Kağıthane Meydanı çok daha güzel bir hale geldi. İnşallah baharla birlikte burada anneler çocuklarıyla, yavrularıyla çok daha farklı bir şekilde vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından meydanın açılış kurdelesi Bakan Kurum, Vali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ve AK Parti İl Başkanı Şenocak ve bazı katılımcılarca kesildi.

Erdoğan, açılışta kullanılan makasların günün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalmasını istedi.