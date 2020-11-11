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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından kabine değişikliği iddialarına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasının ardından kabine değişikliği iddialarına cevap verdi.

"Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez"

Kabine değişikliğiyle ilgili çıkan iddiaları cevaplayan Erdoğan, "Kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez" dedi.

"Biz buralara makalelerle gelmedik"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Siz yazacaksınız, ya ad televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik" ifadelerini kullandı.Harekete geçmek için sadece milletin lafına baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun dışındaki her haber, söylenti, laf-ı güzaftır ve bu millete ihanettir" dedi.

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