Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde 91. saatte enkazdan kurtarılan Ayda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuştu.

'Tayyip dedine öpücük gönderiyor'

Görüntülü görüşmede enkazdan çıkarılan Ayda ve abisiyle de konuşan Erdoğan, kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

"Tayyip dedesine öpücük gönderiyor. Ben de göndereyim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine öpücük gönderen Ayda'ya karşılık verdi.