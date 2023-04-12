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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki riskli bina sayısını açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki riskli bina sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 23:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki riskli bina sayısını açıkladı

Katıldığı canlı yayında kentsel dönüşüme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 220 bin binanın risk altında olduğunu açıkladı.

İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. Bütün ilçeleri ile bir harita çıkardık. Gördük ki 220 bin bina risk altında. Benim vatandaşımın devletine inanması ve güvenmesi lazım. Buyrun gelin, şu kentsel dönüşümü yaparken muhalefetin 'rantsal dönüşüm' propagandalarına inanmaması lazım. Bizim davetimize cevap verenler yeni evlerine kavuştular. Biz onlara kiralarını da verdik. Bize evet diyenler hallerinden çok memnun. Bundan 15 gün 1 ay önce yolumu kestiler. 'Biz yanlış yaptık, gelin bizimkileri de yapın' Şimdi yanlış yaptık diyorlar. Belediye başkanıma gerekli talimatı verdik, onlarda da aynı çalışmalar başladı. Orada yapılan binaları bir görseniz. Bay bay Kemal ne diyordu? Benim için diyor ki Boğaz'a nazır binalarımızı yıktı. Sorsan Küplüce neresidir inanın buraları bilmez, Burhaniye neresi bilmez. Orada herkes halinden mutlu. Gören keşke ben de buradan bir yer alabilseydim der öyle bir hale geldi. Şu anda orasının havası, ağaçlandırma derken daha da güzel bir hal oluyor. Bitince muhteşem olacak. Kadıköy-Üsküdar'ın ortak paydası olan yerde, Kadıköy kabul etmediği için başlamamıştı.

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