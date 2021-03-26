Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı'ndan sonra açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesi'nin hukuka aykırı yöntemle feshedildiği tartışmalarına, "Muhalefet bu işleri bilmiyor." diyerek cevap verdi.

Tartışmalara noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı'nı, İstanbul Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına noktayı koydu.

'Çıkma kararınnı verdik, kendirlerine de durumu bildirdik'

Bir gazetecinin, 'Sözleşmenin feshinin Anayasa'ya uygun olmadığı iddia ediliyor' sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in alacağı bir karar değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamıyla yasaldır. Ve attığı adımla da yoluna devam edecek. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor.

Biz kararımızı verdik. Gireriz. Girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu iş de böylece bitmiştir." dedi.

Aşılama hazırlıklarımız sürüyor

Koronavirüsle mücadelede en etkin silahımız aşılamaya da değinen Erdoğan, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çin'den aldığımız aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı'yla etraflıca görüştüm. Yaptığımız anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı. İlk etabı 50 milyon faz aşıydı. Henüz elimize ulaşmadı. Şubat itibariyle ulaşacaktı. Dün kendilerine hatırlattım. 'Süratle bekliyoruz, sözleşmemiz bu yöndeydi' dedim. 'Ben bu konuyla ilgileneceğim, Başkan'la da konuşacağım' dedi. 'Bu yetmez' dedim. 100 milyon anlaşmamız var, Nisan sonu itibariyleydi. 'Bunları konuşacağım ve size bildireceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen diğer sorular şöyle oldu:

Rumların Cami'ye yönelik provokasyonu

"Bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri gerçekleştiriyor."

Değişiklik yapılan Harp Okulu yönetmeliği

"Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu bir yönetmeliktir. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemiz ve ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır."