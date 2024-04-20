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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'yi kabul ediyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'yi kabul ediyor

Yeniakit Publisher
2024-04-20 14:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'yi kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor.

Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor. Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

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