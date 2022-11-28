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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerine PKK'yı anlattı: Bir diğer tehdit de LGBT!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerine PKK'yı anlattı: Bir diğer tehdit de LGBT!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İSEDAK) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38. Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBT sapkınlığı ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 23:55:00 - 2022-11-28 23:58:05

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İSEDAK) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

“Dillerimiz, kültürlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin mensuplarıyız. Bu özelliğimizle kendi insanımızın yanı sıra dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimize karşı sorumluyuz." deyip, ümmet olma mesajı veren Erdoğan, "Ümmet olarak kardeşliğimiz, her türlü ihtilaf ve görüş ayrılığının üstesinden gelecek güçte ve kadirdir." ifadelerini kullandı.

"Bir diğer tehdit LGBT"

PKK- YPG/PYD terör örgütlerine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcı ülkelerin liderlerini LGBT'li sapkınlar konusunda da uyardı.

Küresel bir dikta aracı halini alan LGBT dayatmasını da hem aile kurumunu hem İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdit olarak görüyoruz.

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