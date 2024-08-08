Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti! O fırsatçılık için harekete geçildi
Fahiş fiyat artışı yapan otelleri protesto eden binlerce vatandaş bu yıl yaz tatili için yurt dışını tercih etti. Fırsatçılar yüzünden milli sermaye dışarıya giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği fırsatçılığa karşı TÜRSAB, harekete geçti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği fırsatçılığa karşı harekete geçtiklerini söyleyerek, vatandaşların kendi ülkelerinde tatil yapmasına engel olan, turizm bölgelerindeki tekelciliğe karşı Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Bağlıkaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği fırsatçılığa karşı harekete geçtik.
Piyasayı yükselterek vatandaşlarımızın kendi ülkelerinde tatil yapmasına engel olan, turizm bölgelerindeki tekelciliğe karşı Rekabet Kurulu'na başvurduk...
Turizm'de tekel biterse, vatandaşlarımız kendi ülkesinde bütçesine uygun tatil yapar”
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