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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:02:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih’in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Covid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı.

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