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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:45:36 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz."
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