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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! ASELSAN'a yeni atama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! ASELSAN'a yeni atama

Yeniakit Publisher
2023-06-22 20:14:00 - 2023-06-22 20:29:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! ASELSAN'a yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına atanması nedeniyle ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yerine Ahmet Akyol atandı.

ASELSAN Genel Müdürlüğü görevine Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

Ahmet Akyol kimdir?

Ahmet Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Stanford Üniversitesi’nde İnovasyon Liderlik eğitimi alan Akyol, Cranfield Üniversitesi’nde elektro-optik ve haberleşme konularında eğitimlere katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor. 1982 İzmit doğumlu olan Ahmet Akyol, 2006-2007 yılında asteğmen olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Ahmet Akyol, 2007-2022 yılları arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D’de mühendis, müdür, müşavir, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili gibi farklı görevlerde bulundu. 2018 yılında atandığı Savunma Sanayii Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı görevine üç yıl süreyle devam etti. 2021-2022 yıllarında ise yine Savunma Sanayii Başkanlığı’nda Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (EHRS) Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi boyunca çok sayıda kritik savunma sanayi projesinin sorumluluğunu üstlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı görevine atandı.
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TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve ülkemizi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdüren Akyol, evli ve üç çocuk babasıdır.

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