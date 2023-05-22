Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Tamamına burs verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri orta veya üst seviye hasarlı olan öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları hala depremzedelere hizmeti sürdürüyor. Yemeleri, içmeleri her şeyleriyle biz bu süreci devam ettiriyoruz. Yeni dönemde de bir taraftan yurtların yapım inşası devam edecek. Devletimizin tüm yurt, spor tesisleri ve kampları depremzedelerimize açtık. Anaokulu ya da kreş çağındaki yavrularımız için atölyeler oluşturduk. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için takviye kurslar ekledik. Bunu ilk defa açıklıyorum depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri orta veya üst seviye hasarlı olan öğrencilerin tamamına burs verilecek."

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