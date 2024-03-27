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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin sohbeti izleyenleri gülümsetti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin sohbeti izleyenleri gülümsetti

Yeniakit Publisher
2024-03-27 22:44:00 - 2024-03-27 22:44:19

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine sevgi gösterisinde bulunan yaşlı bir teyzenin sohbeti izleyenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen yaşlı teyzeyle sohbet etti.

İkilinin sohbeti izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

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