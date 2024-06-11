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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüştüğü konular belli oldu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüştüğü konular belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 21:59:00 - 2024-06-11 22:15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüştüğü konular belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl sonra yeniden CHP Genel Merkez binasına giderek Özgür Özel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüştüğü konular belli oldu.

İstiklal Gazetesi'nin haberine göre masadaki en önemli konu terörle mücadele oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e görüşmede kayyum atanması konusunda net bir duruş sergileyerek terörle iltisaklı her isme hukukun gereğinin uygulanacağını belirtti. Ayrıca, terörle iltisakı olmayan her belediyeye destek verileceği ifade edildi.

DEM'de siyaseten değil, Kandil'in atadığı isimlere geçit verilmeyeceğinin altı çizildi.

'Terörle aralarına mesafe koymayanlara tavır gösterin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özgür Özel’den isteği ise terör ile arasına mesafe koymayan siyasetçilere tavır gösterilmesiydi.

Görüşmeden çıkan mesajlar şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Terörle arasına mesafe koymayan belediye başkanlarına geçit yok.

- Kandil vesayeti altında siyaset yapma gayretine müsaade edilmeyecek.

- Kürtlerle sorun yok, PKK ile sorun var.

- PKK’nın sözde belediye başkanlarına kayyumlar yolda.

CHP'den de açıklama geldi!

Görüşmeye ilişkin ilk açıklamayı ise CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptı. Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Diyalog kanalı açılmıştır. Açılan diyalog kanalı bizi ilkelerimizden vazgeçirmez.

- Genel Başkanımız, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam gerektiğini iletti.

- Gezi, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumlar gündeme getirildi.

- Anayasa meselesi Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirildi.

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