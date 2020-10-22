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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye İran ile ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede işbirliğini güçlendirecek konuları ele aldı, Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Görüşmede Başkan Erdoğan, İran'la yakın işbirliği ve dayanışmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk yasasının bir gereği olarak gördüklerini ifade etti.

Azerbaycan topraklarını işgal etmek isteyen  ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan'ın sivil halka yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, haklı ile haksızı  ve işgalciyi birbirinden ayıran bir noktada durmanın önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin bütünlüğünü  tehdit eden ve bölge halkına zarar veren PKK / YPG terör örgütüne karşı ortak hareket edilmesi, İdlib'de ateşkesi sürdürmenin ve olumlu sonuçlar için istikrarın sağlanması için ortak çabaların gerekli olduğunu belirtti.
 

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