Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.
Ersin Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.