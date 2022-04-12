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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiye ücretlerini ne zaman açıklayacak? Kabine toplantısı kaçta bitecek?
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiye ücretlerini ne zaman açıklayacak? Kabine toplantısı kaçta bitecek?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi ücreti de yine emekliler tarafından araştırılıyor. Geçen Kurban Bayramında emekli ikramiyelerine 1100 TL verilmişti. Artan enflasyon nedeniyle emekli ikramiyelerinde artış beklenirken, emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısından çıkacak kararda. Peki Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 11:45:00 - 2022-04-12 11:45:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiye ücretlerini ne zaman açıklayacak? Kabine toplantısı kaçta bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış politikaya dair gelişmelerin ele alınmasının yanında emekli bayram ikramiyesi artışı, 3600 ek göstergede son durum ile asgari ücrete yapılacak zammın olup olmayacağını mayasa yatırılması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine Toplantısı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı bakımından bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı gelişmeleri merak ediliyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? 

emekli bayram ikramiyesi son dakika

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı günlük programına göre toplantı saat 16:00'da başlayacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Kabine toplantısı kaçta bitecek?

Kabine toplantısının 18:30-19:00 gibi biteceği bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplatı sonrası Kabine toplantısıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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