Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflardayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ata tohumunun ülkeler için büyük önem arz ettiğini belirterek "Biyolojik çeşitliliğin korunmasında Türkiye öncü devletleriden biri olacak." ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Önümüzdeki on sene insanlığın kaderini tayin edecektir.
Yenilikçi, etkili ve pratik projelere ihtiyaç vardır. Ata tohumu projesiyle bitki çeşitlerini koruyoruz.
İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflardayız.
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