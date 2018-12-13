Cumhurbaşkanı Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katılım sağladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır.

Heveslerini kursaklarında bıraktık

3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

400 eylemden 340'ını tamamladık

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.

Kariyer merkezleri kuruluyor

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.İcraat programımızdaki 400 eylem için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

Tabela kirliliğiyle mücadele başlıyor

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.

Geciken adalet adalet değildir anlayışı bitiyor

Adalet Bakanlığımız dava başlangıcından bitiş tarihlerinin ilgililere bildireceği yargıda hedef süreyi başarı ile tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak uygulamayı 1 Ocak itibariyle hayata geçiriyoruz. Konya ve Sakarya bölge adliyelerini faaliyete alarak İstanbul ve Ankara'nın yükünü 90 bin azalttık. Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

Yalanı çekirdek gibi yiyenler var

Aile Çalışma Bakanlığı ile 1 milyon aileyi ziyaret ettik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine faaliyetlerine 10 bin kişinin katılımını sağladık. Sosyal çalışma programını hayata geçirdik. Bağ-kurlulara ödeme kolaylığı sağladık. 408 bin Bağ-kurlu vatandaşımızın başvurularını almaya başladık. Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık. Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var.

Emlak bankası yapılandırma süreci tamamlanıyor

Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda sıfır atıkla 750 kamu kurumunda sistem hayata geçirdik. İmar barışında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık. Millet bahçelerimizi 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Daha yeşil şehirler için 41 km bisiklet yolu yapıyoruz. Sıfır atık kamu kurumu sayısını 13 bine çıkarıyoruz. Emlak Bankasının yapılandırma sürecini tamamlıyor, faaliyete alıyoruz.

FETÖ'nün finans ayağına darbe

Dış İşleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa ülkeleri ve ABD nezrinde diplomatik ilişkiler yürüttük. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemleri için de imkan tanıdık. Basra başkonsolosluğumuzun Irak makamlarından alınmasını sağladık. FETÖ'nün yurt dışı yapılandırılması ve finansal ayağı için yeni adımlar atıyoruz. Rusya ile vize muafiyeti için görüşmelere ivme kazandırıyoruz.

TÜRKAKIM 2019 sonunda bitiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kış öncesi çalışmalarını hızlandırarak Şırnak ve Artvin il merkezleri ile doğal gazın konforu ile tanıştırdı. Deniz ve sondaj çalışmaları ile 2. gemimizin sözleşmesini imzaladık. O da çalışma ekibimize katıldı. Özbekistan ve Sudan'da jeo-kimya çalışmalarımızı tamamladık. Afrika'da da yaygınlaştırdık. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak tarım alanında çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü kapasitemizi artırdık. Kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açtık. 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktık. TürkAkım projesinin ülkemiz kısmına başlıyoruz, 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Batıda ne varsa Doğu ve Güney Doğu'da o var. Türk Kürt Çerkez ayrımı yok. Yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik. Hakkari doğal gaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz.

Bay Kemal bunu da bilmiyor

150 mahalle tipi spor sahasını geride bıraktığımız 100 günde tamamladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki... Bu memlekette neler var, neler var... 186 bin yurt yatak kapasitesiydi. Tamamı ranzaydı. Şimdi Bay Kemal 689 bine çıkardık. Yarıdan fazlası karyola tipi. Hepsini karyola yapacağız inşallah. Bay Kemal ben sana hepsini gösteriyorum, sen sadece yalan söylüyorsun. İlkokuldaki çocuklara sportif tarama yaptık. Beslenme yardımlarına barınma yardımlarını da ekledik. Bay Kemal inanın bunu da bilmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga. 17 dakika projesi ile uzmanlarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz ve bir gençlik radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yayılması için 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. 100 günde 100 milyon projesi ile 34 futbol sahası ile basketbol, voleybol sahası, 6 yüzme havuzu yapımı sağlıyoruz. Vakıfbank voleybol takımı dünya şampiyonu oldu, aradım tebrik ettik. Eczacıbaşı dünya 3'üncüsü oldu. Baskette de zorluyoruz, orada da yakalayacağız. 81 milyonluk Türkiye'ye yakışır yapmamız lazım. Okul öncesi başlatacağız. Öncesinde yüzme neden başlamasın, dünya böyle yapıyor, biz de yapacağız.

Türkiye kalkınma bankası tekrar hayata geçirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığımız... Omuzlarına en fazla yük olan bakanlık oldu. Bir taraftan ekonomik saldırılarla bir taraftan eylemleri hayata geçirdik. İhale altyapısı oluşturduk. Kamu nakit verimliliği arttırmak için tek hazine sistemini geliştirdik. Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden hayat geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planını hazırlıyoruz. Girişimcinin kitleye kitlenin girişimciye ulaşımını sağlayacak düzenlemeyi yürürlüğe koyuyoruz. Ortak elektronik tahsilat platformu devreye alıyoruz.

Randevu süresi 60 günden 10 güne düşüyor

İç İşleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk. Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz.

AKM'nin ihalesi Ocak ayında yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığımız... 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de Ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz.İkinci 100 günlük dönemde 8 külliye ve caminin restorasyonu daha tamamlanacak. Turist Kart ve İstanbul Kartı hizmete sunuyoruz.

Milli harita görüntü sistemi kullanıma açılıyor

12 bin dersliği tamamlayarak, okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardık. Temel eğitimden orta öğretime geçişte sade, anlaşılabilir bir sistem oluşturuyoruz. Yoğun bir şekilde derslik adedini arttırıyoruz. 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı vereceğiz. Savunma Sanayi için Aselsan'la çalışmaları devam ettiriyoruz. HGM Küre ve Atlas ile yerli ve milli harita görüntü sistemini kullanıma açıyoruz. Sınırlarımızdaki 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Milli insansız uçak Anka'dan 4 tanesini daha kullanıma sunduk. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

Yanlış yapanın canını yakarız

Sağlık Bakanlığımız ile anne ölüm oranının düşürülmesi sağlandı. Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Devlet hastanesi, üniversitede mahalle caddedeki marketten malzemeleri almayacağız. Her şey sağlık markette... Bakanımızda burada yanlışı yapanların canını yakarız. Şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane... Hasta şunu söyledi; Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun büyük bir marketin torbası, bunun içinde saf malzemeleri var hastane halletmedi. Oğlumu gönderdim aldım... Ya bize bu yakışır mı? Biz sağlıkta tarihte görülmemiş mücadele verdik. Nereden nereye geldik... Denizleri geçip derede boğuluyoruz.

Evde sağlık hizmeti... Ülkemizin tarihinde var mı? Hasta sayısını yüzde 20 artışla 1,2 milyona ulaştırdık. Türkiye'yi sağlık turizmde marka yapacak sağlık turizmi anonim şirketini kurduk. İkinci 100 günlük eylem planı kapsamında, obezite ile mücadele için 30 obezite merkezi açılacak.

Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağlanıyor. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 arttırdık. Yerli ve milli üretim için KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz

Çiftçiye 710 milyon lira destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığımızda... Bay Kemal çiftçi aç... Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Parti sözcümüz rakamlarla açıkladı. Çiftçinin 20 yıl önce traktörü yoktu. Şimdi Anadolu'da bırak 1 traktör... 2 traktör bir bakıyorsun evin bahçesinde aracı. 7 proje ile çiftçimize 710 milyon liralık destek sağladık. 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik. Ziraat Bankası kredisi ile üreticilerimize Bay Kemal veriyor diyor ya... 50 bin koyun verdik ziraat kredisi ile. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini yaptık. Diyarbakır Ergani, Edirne 5. Kısım, Sivas Divriği ile temiz içme suyu sağladık.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek. Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

Beyanname zorunluluğu kaldırıldı

Ticaret Bakanlığımız... Eximbank'ın müşteri sayısı KOBİ'lerin payını yüzde 69'a çıkardı. Elektronik ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için güven damgası sistemini oluşturduk. Dış Ticaretimizde yerel para kullanımının artırılması için 12 ülke nezrinde gelişimde bulunduk. Hava deniz ve demir yolu ile beyanname zorunluluğunu kaldırdık. Yazılım, bilişim, sağlık ağırlıklı yeni nesil ihtisas servet alanları oluşturduk. İkinci 100 günlük programda ihracatçıların küresel ticari verileri takip edebilmesi için elektronik ihracat kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Gümrüklerde elektronik bilgilendirme platformunun oluşturulmasını temin ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız... 328 km bölünmüş yolu daha tamamlayarak ülkemizin bölünmüş yolunu 26 bin km'ye ulaştırdık. 120 km otoyol daha yaparak 2777 km'ye çıkardık. 30 km yeni karayolu tüneli hizmete açtık. Dağları deldik... Biz Ferhatız Ferhat... Şirin milletimiz... Şirin'e ulaşacağız.

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