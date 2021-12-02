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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını paylaştı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından ihracat rakamlarını paylaştı. Erdoğan paylaşımında, “Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticaret verilerindeki gelişmeyi şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz.”

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