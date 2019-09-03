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Cumhurbaşkanı Erdoğan ihraç kararıyla ilgili Perşembe günü konuşacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekilinin ihraç kararıyla ilgili Perşembe günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşacak.

03 Eylül 2019 Salı 23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihraç kararıyla ilgili Perşembe günü konuşacak

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında AK Parti MYK toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili ve 2 eski il başkanının partiden kesin ihraçları istemiyle disipline sevkine karar verdi.

İhraç kararı sonrasında Erdoğan, ilk değerlendirmeyi Perşembe günü gerçekleştirilecek 131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yapacak.

Erdoğan’ın il başkanlarına hitaben yapacağı konuşmada, Davutoğlu ve 5 ismin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getireceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 23:24
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. AK Parti MYK toplantısı
  4. ihraç kararı

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