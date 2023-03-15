  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanmaya başlandı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanmaya başlandı

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 19:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanmaya başlandı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı.

AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak.

Ayrıca MHP’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor. Sürecin sonunda Erdoğan’ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23