Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hodri meydansa buyurun meydana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, seçimin normalde 2019 Kasım’da yapılmasının planlandığını belirterek, “Şimdi ise buna gitmek, benim için eğer koltuk hırsı olsaydı, burada bayağı kalacaktık. 17-18 ay daha bu makamda kalma imkânımız vardı. Fakat bakıyorum ki ana muhalefet ısrarla ‘Hodri meydan’ diyor. İkide bir ‘Hodri meydan’ diyor. Bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli’nin açıklamasından sonra arkadaşlarımı topladım, kendileriyle değerlendirmeyi yaptım. Arkadaşlarımın kanaatini de aldıktan sonra dedik ki ‘Biz artık bu adımı atalım. Madem ana muhalefet (Hodri meydan) diyor bizim de ona söyleyeceğimiz tek şey var, buyur meydana.’ Arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra biz de kararımızı bu noktada verdik. Zaten Sayın Bahçeli ile ertesi gün bir görüşmemiz olacaktı. Bu vesileyle bu görüşmeyi de yapma fırsatını yakaladık. Bu görüşmemizde gerek yaz mevsimi, gerek okulların tatile girmesi, gerek bayram ertesi, bütün bu şartları da göz önünde bulundurarak, 24 Haziran’ın bu konuda en uygun tarih olacağını orada birlikte kararlaştırdık” dedi.



ALLAH AŞKINA SÖYLEYİN

Olağanüstü Hâl ile ilgili işdünyasından eleştiriler geldiği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Erdoğan, “Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hâl uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hâl’in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki Olağanüstü Hal’in demokrasi mücadelesini, hak ve özgürlükleri engellemediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



GEREKİRSE YİNE UZATIRIZ

“Sadece PKK’yı, DEAŞ’ı ve bunun yanında FETÖ gibi terör örgütlerini engelliyor, başka bir şeyi değil. Biz bu mücadelemizi yedinci defa değil, sekiz gerekiyorsa sekiz, dokuz gerekiyorsa dokuz, on gerekiyorsa on, ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin huzuru için buna ihtiyacımız var. Nerede ve ne sebeple olursa olsun her kim iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştırıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa lütfen en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere, gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bildirsin, kim yapıyor bunu... Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir davranışın içine giren hiç kimsenin adı, sanı, unvanı ne olursa olsun, kusura bakmasınlar gözünün yaşına bakmayız. Çünkü biz bundan çok ders aldık. Bu ülke bunun bedelini çok ağır ödedi. Hâlâ biz bu bedelleri ödemek istemiyoruz.”