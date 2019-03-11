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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:56
  1. doğa

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