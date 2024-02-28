Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '28 Şubat postmodern darbesi'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: POSTMODERN DARBE BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR

Bir paylaşım da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Demokrasi mesajı veren Çelik, "Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz. Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür" diyerek vatanseverliğin hukuk dışı olamayacağını ifade etti.

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"MİLLET İRADESİNE KARŞI ÇIKAN HER GİRİŞİM MİLLETE DÜŞMANLIKTIR"

Darbelerin Türkiye'ye kötülük etmek isteyenlerin amacı olduğunu belirten Çelik, "Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı.