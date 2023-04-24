Cumhurbaşkanı Erdoğan hem uyardı, hem müjdeledi! "Yeni çip krizi, bataryada çıkacak ve onun temelini attık"

Gemlik'te Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki 607 bin metrekarelik arazide inşa edilecek kampüste, batarya hücresi de dahil 20 GWs kapasite hedefiyle yapılacak üretim, bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkarılacak. Siro, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda Türkiye'nin yanında, bölgede 120 ülkeye de ihracat gerçekleştirecek.

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Togg ve Farasis Energy'nin yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro'da önemli bir aşamaya daha geçildi.

Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında Togg akıllı cihazları için Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya modül ve paketlerini üreten Siro'nun Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle başladı.

İlk fazının 2024 yılı sonunda tamamlanması planan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Gemlik'te Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanında tahsis edilen arazide gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg hissedarları, Togg ve Siro Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

"Yeni çip krizi, bataryada çıkacak ve onun temelini attık"

Törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan "Yeni çip krizi, bataryada çıkacak ve onun temelini attık" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı: