Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir’e hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı’daki konutundan ayrıldı.07 Eylül 2019 Cumartesi 13:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı’daki konutundan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı’daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak.
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