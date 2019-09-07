Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir’e hareket etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı’daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı’daki konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı’daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.