Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri arasında havaalanından otobüsle halka hitap edeceği Antakya İtfaiye önüne geldi. Erdoğan’a güzergah boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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