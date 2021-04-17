Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışında konuştu: Muhterislere fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir.

Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz.

(Hasankeyf-2 Köprüsü) Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.

Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz.

Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik.

'Türkiye örnek gösteriliyor'

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor

İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz.

2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz.

Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.

'Muhterislere fırsat vermeyeceğiz'

Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.

Hasankeyf-2 Köprüsü

Dicle Nehri üzerinde inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden olan Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı.

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi.

Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.

Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.