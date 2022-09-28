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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki küstah sözler için Almanya'dan açıklama
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki küstah sözler için Almanya'dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 18:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki küstah sözler için Almanya'dan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yorum yapmayacağını ancak prensip olarak uluslararası ilişkilerde hakaret içeren ifadelerin yeri olmadığını söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili de olan Kubicki'nin sözlerinden dolayı Türk hükümetinin Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve sözlerin sert bir şekilde eleştirildiği hatırlatılarak Wagner'e konuyu nasıl değerlendirdiği soruldu.

"Hakaret içeren ifadelerin yeri yoktur"

Wagner, Dışişleri Bakanlığı adına konuştuğunu ve bir milletvekilinin açıklamalarını yorumlamayacağını kaydetti.

Ancak ülkeler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda prensip olarak bakanlığın tutumunu ifade edebileceğini aktaran Wagner, "Elbette diğer ülkelerin temsilcileriyle olan ilişkilerimizin saygılı olması gerektiği kanaatindeyiz. Bunu biz de başkalarından bekliyoruz. Bu bakımdan uluslararası ilişkilerde ve bizim iletişimimizde hakaret içeren ifadelerin yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit de kendisinin de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gibi konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, parlamenterler tarafından yapılan açıklamaları hükümet olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Türkiye'den kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

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