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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan güreşçileri tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 03:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum."

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