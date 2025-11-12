Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

Türkiye ve Gürcistan liderleri, Gürcistan sınırları içerisinde yaşanan elim askeri kargo uçağı kazasının ardından telefonla bir araya geldi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze arasındaki telefon görüşmesinde, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum detaylıca ele alındı.

KABAKHİDZE'DEN ERDOĞAN'A TAZİYE

Başbakan Kobakhidze, elim kazada şehit olan kahraman askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve arama kurtarma süreçlerinde verdikleri destekler için teşekkür etti. Görüşme, iki ülke arasındaki güçlü iş birliği ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdi.