  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2)
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2)

"Burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı" - "Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı" - "(S400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz" - "Bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu ya da söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:55:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin sorularını cevapladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülecek barış görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya ile beraber bulunması gerektiğini belirterek, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Azerbaycan'daki gelişmeleri değerlendirir misiniz? İran sınırındaki bölgeler kurtarıldı. Aliyev'in, Türkiye'nin Minsk başkanlarından biri olması teklifi, Rusya'nın Kafkasya konusundaki yaklaşımı konusunda değerlendirmeniz olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadesini bir kenara koymanın mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı.' diyor." şeklinde konuştu.

Bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımının şu ana kadar kulağına gelmediğini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim 'Olumsuz açıklama var.' diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda, yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek bir çok çalışmalarımız oldu, aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz."

- "Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400'lerin Sinop'ta test edildiğine iliskin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soru üzerine de şunları ifade etti:

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz."

(Bitti)




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay