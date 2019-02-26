Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programına katıldı. Bugün 65'inci yaş günü olan Erdoğan'a özel hayatına dair sorular da soruldu. En çok merak edilenlerden biri Erdoğan kaç saat uyuyor sorusuydu. Erdoğan bu soruya ne yanıt verdi? Yoğun bir siyasi gündemi bulunan Erdoğan kaç saat uyuyor?

Erdoğan kaç saat uyuyor?

NTV- STAR TV ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı ile Özel' proramına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sonutlarını yanıtladı. Gazetecilerin soruları karşılığında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bugün 65'inci yaş günü olan Erdoğan'a özel hayatına dair sorular da soruldu. Özel yaşamına dair soruları yanıtlayan Erdoğan'a günde kaç saat uyku uyuduğu da soruldu. Erdoğan bu soruya, "günde ortalama 6-7 saat uyuyorum" yanıtını verdi.