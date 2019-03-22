Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri’nin de takipçisi olacağız" (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri’nin artık buraların İsrail’e ait olduğuna dair açıklama yaptı. Bir defa sayın Trump tarih bilinci çok önemli, yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri’nin de takipçisi olacağız” dedi.

Türkiye’nin mutlaka 2023 hedeflerine ulaşması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bu zillet ittifakının önemli bir boyutu var ya, kardeşlerim, bu adam Kürt değil ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de ne var? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Egemiz, Marmaramız var. Sen eğer Kürdistan’ı merak ediyorsan Irak’ın Kuzeyinde var. Defol git orada yaşa. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al git. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu Anadolu topraklarını bölemeyeceksiniz. Senin o Yeni Zelanda’dakinden ne farkın var, aynısınız. Ne diyor, Avrupa Yakası’nda yaşayamazsınız. Vay ahlaksız. Ulan senin buna gücün yeter mi?” dedi.

“Golan Tepeleri’nin de takipçisi olacağız”

Geçmişte bu oyunların oynandığını belirten Erdoğan, “Şimdi de İsrail’in başındaki adam, onun oğlu aynı şeyleri konuşuyor. Şimdi bak yeni bir adım daha atıyorlar. Bir araya geliyorlar. Doğu Akdeniz’deki petroller üzerinde oyun oynuyorlar. Talihsiz bir açıklama yapıldı. Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri’nin artık buraların İsrail’e ait olduğuna dair açıklama yaptı. Bir defa Sayın Trump tarih bilinci çok önemli, yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri’nin de takipçisi olacağız. Geçmişte bu ülkeyi terörün kaynağı olarak Türkiye’de ana muhalefetin başındaki zat İslam dünyasından kaynaklandığını söylüyor. Terörist başının heykelini dikeceklermiş. Biz sırtımızı YPG-PYD’ye yasladık diyor. Diğeri 1 Temmuz’a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız bir savaş kapıyı çalar. Kandil’deki ne diyor. Oylar doğuda HDP, batıda da malum AK Parti ve MHP’yi silecekler. Onlar sırtını nereye dayarlarsa dayasınlar. Biz sırtımızı milletimize ve Allah’a dayadık. Farkımız bu. İnşallah 31 Mart’ta bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hep birlikte Rabia’mıza sahip çıkalım” diye konuştu.