Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giorgia Meloni görüşmesinde meraklandıran anlar: Bakışları viral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları, sosyal medyada gündem oldu. Meloni'nin diğer liderlere karşı mesafeli tavrının aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duruşu oldukça çok konuşuldu.

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Ayrıca Meloni'nin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden gibi liderlerle olan samimiyetsiz tavrı da gündeme düşmüştü.