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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri kırmadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı sonrası gençlerin çay davetini geri çevirmedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 02:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri kırmadı

Atakum ilçesinde bulunan Golf Kulübü'nde gençlerle bir araya gelen Erdoğan, buradaki salonda düğünü olan bir çifti de tebrik ettikten sonra Çarşamba Havalimanı'na geçerek kentten ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle ve Samsunlu kardeşlerimle çay sohbeti…" ifadelerini kullandı.

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