Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri kırmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı sonrası gençlerin çay davetini geri çevirmedi.
Atakum ilçesinde bulunan Golf Kulübü'nde gençlerle bir araya gelen Erdoğan, buradaki salonda düğünü olan bir çifti de tebrik ettikten sonra Çarşamba Havalimanı'na geçerek kentten ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle ve Samsunlu kardeşlerimle çay sohbeti…" ifadelerini kullandı.