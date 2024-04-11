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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'daki çalışanları telefonla aradı! Petrol sahasındaki çalışanlara tebrik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'daki çalışanları telefonla aradı! Petrol sahasındaki çalışanlara tebrik

Yeniakit Publisher
2024-04-11 15:06:00 - 2024-04-11 15:11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'daki çalışanları telefonla aradı! Petrol sahasındaki çalışanlara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.

Erdoğan, "Sevgili işçi kardeşlerim, bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten 100 bin varil hedefine en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin ideallariniz var, bu ideallerden hiçbir taviz vermediniz. Her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz. İnanıyorum ki Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. İstihdam noktasında Gabar'da istihdamı daha da artıracaksınız. Buranın zenginliğine zenginlik katacaksanız, gözlerinizden öpüyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

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