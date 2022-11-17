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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız muhabiri dünyanın gözü önünde rezil etti!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız muhabiri dünyanın gözü önünde rezil etti!

Polonya’ya düşen “Rus füzesi” sonrası 6 NATO üyesi ülkenin yaptığı toplantıya Türkiye’nin neden çağırılmadığını soran Fransız Gazeteci’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ince ayar geldi. Başkan Erdoğan, ”çok da önemli değil, bizi daha önemli işlere çağırıyorlar” diyerek muhabiri rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 11:31:00 -

Ukrayna Rusya savaşı devam ederken bir Rus füzesinin Polonya’ya düşerek 2 kişinin öldüğü haberleri geçtiğimiz günlerde yayılmıştı. Bunun üzerine NATO üyesi olan Polonya komşu ülkeleri toplantıya davet etti ve ABD’nin takibinde 6 komşu ülke olarak görüşmelere başlanıldı.

30 ülkeli NATO’da Polonya’nın komşu 6 ülkesi ile birlikte toplanması Fransız Gazeteci’yi rahatsız etti. Gazeteci dünyanın izlediği canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “6 NATO üyesi ülkenin yaptığı toplantıya Türkiye’nin neden çağırılmadığını” sordu.

Başkan Erdoğan soruya cevap olarak önce gülümsedi ve “Ee diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun. Bu çok da önemli değil. Toplantıdaki konu füzenin markası zaten Biden gerekli açıklamayı yapmış. Bizi çok daha önemli işlere davet ediyorlar, önemsiz işlere de gitmeye gerek yok” diyerek Türkiye üzerinden algı yapmak isteyen gazeteciye ayar verdi.

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Yorumlar

zeki

BRAVO REİS SİZLER İÇİN DEMİRELİN DERME ÇATMA DİREKLERİNE ÇIKIP SEÇİMLERDE BAYRAK TAKIP TEŞKİLATTA ÇALIŞMALAR YAPIYORDUM KALBİNİZDE DİLİNİZ GİBİYSE HELAL OLSUN İSLAMDA OLDUĞUNUZ SÜRECE TABİİİ

Bilo

Adam'sin yaaa
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