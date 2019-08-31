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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur"
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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:04
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