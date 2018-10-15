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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ çarpık sistemin hastalığıdır

Beştepe'de İl Müftüleri Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'FETÖ bir sebep değil, bir sonuçtur, çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bu yeni değil, oldukça eskidir. 1970'lerin ortaların bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca o bünyede sinsi bir şekilde büyümüş, palazlanmış bir urdur.' dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ çarpık sistemin hastalığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de İl Müftüleri Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan 'FETÖ bir sebep değil, bir sonuçtur, çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bu yeni değil, oldukça eskidir. 1970'lerin ortaların bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca o bünyede sinsi bir şekilde büyümüş, palazlanmış bir urdur.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"O ihanet gecesinde her biri bir Sütçü İmam'a dönüşen din adamlarımızı saygıyla anıyorum.

15 Temmuz destanımızla iftihar etsek de Rabbim bu milleti bir daha böyle bir destan yazmak zorunda bırakmasın.

15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve millet yapımıza sirayet edebilmesi, bu konuda bazı eksiklerin olduğunu gösteriyor.

"FETÖ 40 yıllık bir urdur"

FETÖ bir sebep değil, bir sonuçtur, çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bu yeni değil, oldukça eskidir. 1970'lerin ortaların bünyeye girmiş, 40 yıl boyunca o bünyede sinsi bir şekilde büyümüş, palazlanmış bir urdur.

28 Şubat döneminde İmam Hatip Okullarının kapısına kilit vurulması, FETÖ'ye arayıp bulamadığı fırsat vermiştir.

FETÖ ile mücadele gerçek anlamda sadece bizim zamanımızda yapılmıştır. Ama biz de geç kaldık. Ve bu geç kalışın bedelini maalesef ödedik.
2012'den bu yana ülkemizin ardı ardına ne tür saldırılara maruz kaldığını hepiniz biliyorsunuz. 17/25 girişimi sonrası yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.

"15 Temmuz'dan sonra dahi örgütü himaye ettiler"

Meclis kürsülerini montaj kasetlere teslim etmekten hiç utanmayan bir ana muhalefet var. Çok daha vahimi; bunların 15 Temmuz'dan sonra dahi 'kontrollü darbe' söylemleri ile örgütü himaye etmeleridir.

Aynı çevreler, DEAŞ ve PKK ile mücadelemizde de benzer tavırlar takındılar.

"Tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz"

FETÖ'nün can damarlarını kestik, kesiyoruz. Ancak tüm bu çabalarımıza rağmen, tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz.
Doğu ve Güneydoğu'da farklı çalışmalara gireceğiz. Buraları boş bırakamayız. Sizler çok çalışacaksınız. Kainat, boşluk kabul etmez. Hak ve hakikat yolcularının dolduramadığı alanı, muhakkak şeytana kul, köle olanlar dolduracaktır.

"Vebali hepimizin üzerinde"

Ortalıkta İslam adına ahkam kesenler var. Günümüzde yalan ve fitnenin yayılma hızı oldukça yüksek. Özellikle gençlerimizin kullandığı sosyal medyada bu tür adımlar çok daha fazla görülüyor. Müftülüğünü yaptığınız bir ilde bir gencimizi terör örgütlerine kaptırıyorsak, uyuşturucu tacirlerine kaptırıyorsak, bunun vebali hepimizin üzerindedir.

Bizim hocalarımız inisiyatif almayınca meydan FETÖ elebaşı şarlatanına, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:46
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