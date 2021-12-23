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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferit Şahenk'i kabul etti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferit Şahenk'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'i kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 00:48:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferit Şahenk'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'i kabul etti.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u da kabul etti.

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