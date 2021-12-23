Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferit Şahenk'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'i kabul etti.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u da kabul etti.
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