Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidecek mi?

Piyanist Fazıl Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 18 Ocak'ta Ankara gerçekleşecek olan konserine davet etti. Habertürk yazarlarından Muharrem Sarıkaya kaleme aldığı yazısında, Fazıl Say'ın 18 Ocak Cuma günü gerçekleşecek olan Ankara prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edildi. Say, geçtiğimiz aylarda annesini kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da arayıp taziyelerini iletmişti. Fazıl Say, o anı anlatırken “Cumhurbaşkanı’nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti. Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti” demişti. Fazıl Say'ın konser davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılıp katılmayacağı merak ediliyor.