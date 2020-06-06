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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F klavye birincisi Nisa ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F klavye birincisi Nisa Maya Tunçoğlu ve annesi ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:37:40 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F klavye birincisi Nisa ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F klavye birincisi Nisa Maya Tunçoğlu ve annesi ile telefonda görüştü.


2020 yılının 0-12 yaş arasında dünyanın en hızlı F klavye kullanan ismi Nisa Maya Tunçoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Nisa’yı tebrik etti. Nisa ile görüşmesinde annesi ve dedesi ile de sohbet eden Erdoğan, Nisa’yı en kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.


Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında annesi ile fotoğrafı ve torunlarının fotoğrafları dikkat çekti.

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