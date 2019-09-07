Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.



Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) açılışı için Eskişehir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan bir otelde düzenlenen yemekte AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki heyetle birlikte saat 19.00’da Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı’ndan helikopterle Eskişehir’den ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.