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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-03-16 14:56:00 - 2024-03-16 15:31:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz

Erzurum'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

 Cumhur İttifakı'nın en verimli netice alığı şehirlerin başında Erzurum geliyor.

Erzurum güçlü mesaj verdi. Bu mesajda gözünü milletin birliğine dikenlere meydan okuma var.

Erzurum, tüm mücadeleyi hiçbir karşılık beklemeden yürütmüştür. Şartlar ne olursa olsun yâri bildiği ülkesine hizmet eden Erzurumlunun gönlü daima hoş olmuştur.
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Şu anda burada 40 bin kişi var.

Cumhuriyetimizin kurucu şehirlerinden biri olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılımızın lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum.

31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız.

Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?

Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi bugüne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle göstermiş bir partiyiz. Bu anlayışla Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık yatırım yaptık.

Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz.

Erzurumlu çiftçilerimize 32 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik.

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