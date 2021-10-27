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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı!
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'la samimi irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesinde bir engel kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 00:22:00 - 2021-10-27 00:35:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşmenin şartını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme konusunda samimi bir irade ortaya koyması gerektiğini, bu durumda Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşmesi önünde bir engel kalmayacağını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Zengilan Ağalı köyünde yaptıkları baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan'la normalleşmenin şartı

Erdoğan, "Azerbaycan'la samimi irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesinde bir engel kalmayacaktır"  diyerek Ermenistan'la normalleşmenin şartını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gün gelecek Zengezul'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Bölgenin transit, lojistik merkez olma durumu perçinlenecek. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil tüm komşular istifade edecektir. Bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır. Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi irade sergilemesi gerekiyor.

Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesinde bir engel kalmayacaktır. Müreffeh bir geleceği küçük hesaplara, iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Barış içinde yaşanacak parlak gelecek pekala mümkündür. Türkiye her olumlu adımın karşılığını aynı karşılıkla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim sayın Aliyev ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

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